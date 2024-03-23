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В Киргизии задержаны пять подозреваемых в подготовке покушения на власти

КНБ Киргизии: задержаны пять подозреваемых в подготовке покушения на власти

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Пресс-служба парламента Киргизской Республики

Комитет национальной безопасности Киргизии сообщил о задержании пяти подозреваемых в подготовке покушения на руководство страны. Об этом пишет РИА Новости.

«В поле зрения органов национальной безопасности Кыргызстана попали 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. и Маммадов З.И», — сообщили в ведомстве.

Целью покушения называют «укрепление криминальной среды и распространение воровской идеологии, а также повышение своего статуса» участниками ОПГ. Отмечается, что одной из причин подготовки покушения стало недовольство зарубежных криминальных лидеров «проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ».

До этого двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на президента Мадуро.

Они обвиняются в том, что опубликовали в своих статусах в WhatsApp угрозы в адрес Мадуро. По данным издания, при задержании в их телефонах обнаружили разговоры о вербовке 50 солдат для захвата танков и организации госпереворота.

Ранее силовики РФ и Киргизии выявили канал поступления из-за рубежа фальшивых долларов.

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