Силовики пресекли канал поступления фальшивых долларов

Российские силовики совместно с киргизскими выявили канал распространения фальшивых долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Деятельность международной преступной группы была пресечена, говорится в сообщении. Поддельные денежные средства, предположительно, поступали в Россию и Киргизскую Республику из-за рубежа, заявили в ЦОС ФСБ.

В рамках возбужденных уголовных дел в Москве и Бишкеке установлены и задержаны три активных участника деятельности группы, среди них два гражданина России и один гражданин Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли банковские билеты Федеральной резервной системы (ФРС) США на сумму более $50 тыс.

В ноябре в Подмосковье мужчина отдал мошеннику 85 млн рублей и получил фальшивые доллары.

Ранее в России впервые выявили поддельный дирхам ОАЭ.