В Венесуэле задержали граждан, готовивших покушение на президента

В Венесуэле задержали двух граждан, подозреваемых в сговоре с целью покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб, передает Teletica.

По данному делу задержаны бывший сержант Нацгвардии Ренцо Флорес и член оппозиционной организации «Дело R» Уилфер Хосе Пинья.

Они обвиняются в том, что опубликовали в своих статусах в WhatsApp угрозы в адрес Мадуро. По данным издания, при задержании в их телефонах обнаружили разговоры о вербовке 50 солдат для захвата танков и организации госпереворота.

Почти 40 человек за последний год были арестованы в Венесуэле по подозрению в пяти предполагаемых покушениях на президента.

5 августа 2023 года Николас Мадуро обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в организации попытки покушения на него, которая была предпринята во время выступления лидера Боливарианской республики в Каракасе 4 августа 2018 года.

Ранее Мадуро был выдвинут кандидатом на предстоящих выборах.