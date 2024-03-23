Один из подозреваемых в теракте в «Крокусе» предоставил полиции алиби

Один из указанных в качестве подозреваемых в теракте в «Крокусе» Руслан Назаров, фотографии которого распространяли СМИ, предоставил полиции алиби. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мужчина сам явился в полицию, увидев свое фото на ориентировках утром 23 марта. По его словам, вечер 22 марта он провел с родственниками в Самаре. Слова подозреваемого подтвердила его сестра.

Внесение мужчины в список подозреваемых связывают с тем, что тот владел использовавшимся террористами автомобилем «Рено Сигнал». Однако этот автомобиль был им продан два года назад.

До этого президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании всех подозреваемых в теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».