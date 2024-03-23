МЧС сообщило о продолжении пожарных работ в «Крокусе»

Пожарные работы в «Крокус Сити Холле» после теракта 22 марта продолжаются до сих пор. Об этом сообщило МЧС.

Отмечается, что в здании уже начался разбор завалов силами Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда Центроспас. Всего к аварийно-спасательным работам привлечены 719 человек и 213 единиц техники, в том числе беспилотники и робототехнические комплексы. Также на месте происшествия работают кинологические расчеты.

Психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших оказывают 29 специалистов центра экстренной психологической помощи МЧС России и шесть психологов Главных управлений МЧС России по Москве и Московской области. Сообщается о 693 случаях обращений за экстренной психологической помощью. Продолжает работать горячая линия поддержки после теракта по номеру 8(800) 775-17-17.

До этого в ГУМЧС России по Московской области сообщили, что пожару присвоен четвертый ранг. В ведомстве заверили, что приняли меры по ликвидации происшествия и ЧС.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».