Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС сообщило о продолжении пожарных работ в «Крокусе»

МЧС сообщило о продолжении борьбы с огнем в «Крокусе» после теракта

Пожарные работы в «Крокус Сити Холле» после теракта 22 марта продолжаются до сих пор. Об этом сообщило МЧС.

Отмечается, что в здании уже начался разбор завалов силами Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда Центроспас. Всего к аварийно-спасательным работам привлечены 719 человек и 213 единиц техники, в том числе беспилотники и робототехнические комплексы. Также на месте происшествия работают кинологические расчеты.

Психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших оказывают 29 специалистов центра экстренной психологической помощи МЧС России и шесть психологов Главных управлений МЧС России по Москве и Московской области. Сообщается о 693 случаях обращений за экстренной психологической помощью. Продолжает работать горячая линия поддержки после теракта по номеру 8(800) 775-17-17.

До этого в ГУМЧС России по Московской области сообщили, что пожару присвоен четвертый ранг. В ведомстве заверили, что приняли меры по ликвидации происшествия и ЧС.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами