В Харьковской области частично восстановили энергоснабжение

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале, что украинские энергетики частично восстановили энергоснабжение в Харьковской области.

«В течение суток в Харькове и области были подключены к электропитанию более 440 тыс. абонентов. Энергетики продолжают работать 24/7», — написал Синегубов.

По словам чиновника, без электричества сейчас остаются около 275 тыс. абонентов города и области.

Рано утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины. В Минобороны России назвали эти атаки «ударами возмездия».

15 марта президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявлял, что безнаказанными удары Киева по территории России «не остаются и не останутся».

Харьков является главным городом одноименной области, которая граничит с российской Белгородской областью. Белгород и поселки внутри российского региона активно подвергаются обстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с середины марта.

Ранее «Газета.Ru» подробно описала все детали ракетных атак России на Украину в ночь на 22 марта.