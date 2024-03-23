Раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе»

Террористы пробыли в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» всего 18 минут. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что автомобиль «Рено Симбол» с вооруженными террористами прибыл ко входу центра в 19:55. Сразу после этого террористы выбежали из авто и расстреляли охрану и стоящих у входа людей. Уже в 20:03 они дошли до зрительного зала и стали поджигать кресла, используя емкости с бензином. Через десять минут террористы покинули здание, выехав с парковки центра. Уже после отъезда силовые структуры произвели штурм центра, проверили информацию о террористах внутри здания, что осложнялось пожаром и взрывами внутри здания.

До этого МЧС РФ опубликовал список госпитализированных после теракта в Подмосковье.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».