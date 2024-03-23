Несколько сотен человек сдали кровь после теракта в «Крокусе»

Более 500 человек сдали кровь после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в центре крови имени Гаврилова в Москве в первый час его работы (с 8:00). Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в центре намерены работать «до последнего человека», чтобы успеть принять всех. Обычно центр приема крови закрывается в 13:00. Сейчас у центра приема уже образовалась очередь из желающих помочь пострадавшим.

До этого сообщалось о двух парнях, которые поехали спасать людей в «Крокусе» после новостей о теракте.

Около «Крокуса» молодые люди увидели толпу бегущих людей без верхней одежды. Ребята посадили в свой автомобиль семейную пару, которая оказалась в центре страшных событий. Двое друзей подвезли девушку, которая, зайдя в развлекательный центр, услышала звуки стрельбы и выбежала из него.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».