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Двое мужчин поехали спасать людей в «Крокусе» после первых новостей о трагедии

Shot: двое парней поехали спасать людей в «Крокусе» после новостей о теракте

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Максим Блинов/РИА Новости

Двое парней решили поехать спасать людей в «Крокусе» после первой информации о трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Один из молодых людей рассказал, что они вместе с товарищем сидели в кафе в районе Строгино. Около восьми вечера начали поступать первые данные о событиях в «Крокусе». Парни решили помочь людям, сели в машину и отправились к месту происшествия.

Около «Крокуса» молодые люди увидели толпу бегущих людей без верхней одежды. Ребята посадили в свой автомобиль семейную пару, которая оказалась в центре страшных событий. Двое друзей подвезли девушку, которая, зайдя в развлекательный центр, услышала звуки стрельбы и выбежала из него.

Все трое свидетелей атаки находились в шоковом состоянии. Молодые люди отвезли потерпевших до ближайшего метро и поехали обратно помогать посетителям концертного зала.

До этого жители домов поблизости от концертного комплекса «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, приносят полицейским, спасателям и волонтерам воду и чай.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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