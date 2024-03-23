Мурашко рассказал об оказании помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24», что медики завершили основную работу по оказанию экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле».

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по стабилизации пациентов.

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим», — сказал министр.

Он добавил, что пациенты, которые после оказания помощи, стабилизации, остановки кровотечения требуется госпитализация в учреждения более высокого уровня, сейчас консультируются и переводятся. При этом Мурашко уточнил, что пациенты переводятся в другое медучреждение только в стабильном состоянии.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».