Списки пострадавших в «Крокусе» будут доступны на сайте МЧС

На сайте МЧС будут опубликованы списки пострадавших людей в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Общие списки пациентов доступны на сайте МЧС и горячей линии. Сейчас они публикуются», — уточнил глава ведомства на видео, предоставленном аппаратом вице-премьера России Татьяны Голиковой.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

СК подтвердил сообщения о гибели более 60 человек в «Крокусе» из-за теракта.

Следователи продолжают работу как на месте происшествия, так и с пострадавшими, которые являются свидетелями атаки террористов и пожара.

До этого автомобили Следственного комитета РФ прибыли к московской больнице №67 имени Ворохобова, куда были направлены пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».