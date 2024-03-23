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Списки пострадавших в «Крокусе» будут доступны на сайте МЧС

Мурашко: списки пострадавших в «Крокус Сити Холле» будут доступны на сайте МЧС

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Максим Блинов/РИА Новости

На сайте МЧС будут опубликованы списки пострадавших людей в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Общие списки пациентов доступны на сайте МЧС и горячей линии. Сейчас они публикуются», — уточнил глава ведомства на видео, предоставленном аппаратом вице-премьера России Татьяны Голиковой.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

СК подтвердил сообщения о гибели более 60 человек в «Крокусе» из-за теракта.

Следователи продолжают работу как на месте происшествия, так и с пострадавшими, которые являются свидетелями атаки террористов и пожара.

До этого автомобили Следственного комитета РФ прибыли к московской больнице №67 имени Ворохобова, куда были направлены пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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