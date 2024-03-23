Подмосковный Минздрав сообщил о 145 пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холл»

В списках подмосковного Министерства здравоохранения на данный момент значатся 145 пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

До того губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «360» заявил, что после стрельбы и взрыва в концертном комплексе госпитализирован 21 раненый, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. В здании начался пожар. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.

Среди пострадавших есть дети.

По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее президент Сербии заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте.