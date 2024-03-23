В Госдуме заявили, что бойцы Росгвардии покинули «Крокус»

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР, входит в Росгвардию) покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления.

По его словам, они полностью «отработали» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа здания.

«Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — добавил парламентарий.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Позже сообщалось, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».