После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек

После стрельбы и взрыва в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» госпитализировали более 20 человек. Об этом в прямом эфире телеканала «360» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, госпитализирован 21 раненый, четверо находятся в тяжелом состоянии.

До того в своем Telegram-канале Воробьев написал, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».