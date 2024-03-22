Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек

Губернатор Воробьев: после теракта в «Крокусе» госпитализирован 21 человек

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

После стрельбы и взрыва в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» госпитализировали более 20 человек. Об этом в прямом эфире телеканала «360» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, госпитализирован 21 раненый, четверо находятся в тяжелом состоянии.

До того в своем Telegram-канале Воробьев написал, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами