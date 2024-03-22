Разыскивается белый седан, на котором могли скрыться преступники из «Крокус Сити Холла»

Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться преступники, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В сообщении говорится, что в машине могут находиться несколько вооруженных мужчин, на них могут быть зеленые камуфляжные костюмы.

Сейчас по всему Подмосковью выставлено большое количество постов.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла страшная трагедия, в результате которой погибли и пострадали беззащитные люди.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».