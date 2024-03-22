В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

В концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла страшная трагедия, в результате которой погибли и пострадали беззащитные люди. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

«Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — пишет Володин.

Спикер Госдумы также выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате террористических актов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».