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МАГАТЭ не обнаружило проблем с безопасностью на ЗАЭС

МАГАТЭ в ходе осмотра ЗАЭС не обнаружило проблем с безопасностью

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Lisi Niesner/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело шесть осмотров Запорожской АЭС (ЗАЭС) за минувшую неделю и не обнаружило проблем с безопасностью на объекте. Об этом сообщил РИА Новости.

«За прошедшую неделю группа МАГАТЭ провела обход шести главных диспетчерских, реакторного зала шестого энергоблока и помещений систем безопасности, а также насосов и резервуаров аварийной питательной воды этого же энергоблока и первого энергоблока», — говорится в сообщении.

До этого в МАГАТЭ сообщили, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Отмечается, что причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

7 февраля глава МАГАТЭ лично посещал территорию ЗАЭС в сопровождении своих сотрудников и представителей Минобороны Российской Федерации. В тот же день состоялась очередная ротация наблюдателей агентства на станции. После визита Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что работа резервной линии питания восстановлена на Запорожской АЭС.

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