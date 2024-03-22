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Россиянам рассказали о причинах снижения остроты зрения весной

Ученые химкинской больницы призвали защищать глаза от вредных факторов весной

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Shutterstock

Весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых аллергены, пыль, яркое солнце, перепады температур, ветер, а также обострение хронических заболеваний. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на специалистов Химкинской областной больницы. Также, по словам врачей, весной может возникнуть гемералопия, или, как говорят в народе, «куриная слепота».

Медики отмечают, что заболевание часто встречается у тех, кто страдает близорукостью, глаукомой или катарактой. Если же такое состояние возникает внезапно, это скорее всего связано с дефицитом витамина А.

В случае появления признаков гемералопии специалисты советуют немедленно обратиться к офтальмологу, чтобы исключить появление серьезных проблем со зрением. Параллельно необходимо пополнять в организме запас витамина А, который поддерживает работу сетчатки глаза.

Врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина до этого рассказала, как сохранить зрение. По ее словам, чтобы не допустить развития заболеваний глаз, важно делать перерывы при зрительных нагрузках, специальные упражнения, а также увлажнять воздух в помещении.

Ранее из глаза россиянки достали восьмисантиметровый обломок ветки.

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