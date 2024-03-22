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Пять иностранцев, получивших гражданство России, лишились его за совершение преступлений

В Красноярском крае отберут паспорта у пятерых мужчин, получивших гражданство РФ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Красноярском крае российского гражданства лишились ранее получившие его пятеро иностранных граждан, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как уточнили в ведомстве, паспорта на этот раз отберут у осужденных за совершение тяжких преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, а также против половой неприкосновенности личности.

Пятеро мужчин прибыли из стран ближнего зарубежья и в разное время преступили закон на территории России, по решению судов злоумышленники отправились в исправительные колонии на срок от 4,5 до 15,5 лет.

«После отбывания назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны», — подчеркнули в красноярском УМВД.

Ранее в России впервые лишили гражданства осужденного за фейки про армию.

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