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В татарстанском лицее выявили гепатит А

Два случая заболевания гепатитом А выявили в лицее Татарстана

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В многопрофильном лицее имени Героя Советского Союза Г.К. Камалеева, расположенном на территории ЖК «Царево Village» села Новое Шигалеево Пестречинского муниципального района Татарстана, выявили гепатит А. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственный источник.

В Минздраве республики уточнили, что в марте были зарегистрированы два случая заболевания учеников разных классов.

«Проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе заключительная дезинфекция. В настоящее время проводится вакцинация контактных лиц по эпидемическим показаниям, за контактными также установлено медицинское наблюдение, — добавили в ведомстве.

В издании отметили, что глава Пестречинского района Ильхам Кашапов в курсе ситуации. Согласно информации, которая указана на портале электронного образования в Татарстане, в лицее учатся более 1,7 тыс. школьников.

Гигиенист, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северо-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер до этого говорил, что подхватить опасную инфекцию по типу холеры или гепатита А можно, если оставить воду в колодцах и скважинах на даче без регулярной проверки.

Ранее врач напомнил о важности профилактики гепатита.

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