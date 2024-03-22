В украинском городе произошли взрывы

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Отмечается, что информация о взрывах в населенном пункте распространяется в местных пабликах в социальных сетях.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что два взрыва прозвучали на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном Украине городе Запорожье.

До этого сообщалось, что в Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия. Мэр города Виталий Кличко отмечал, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Также, помимо Киева, взрывы произошли в Житомирской области Украины.

Ранее в Харькове прозвучали взрывы.