Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В гильдии риелторов назвали самый проблемный тип недвижимости для продажи в Москве

Риелтор Барсуков: в Москве есть проблемы с продажей апартаментов

close
100%
Depositphotos

Самым проблемным типом недвижимости для продажи в Москве являются апартаменты, потому что они продаются на общерыночных условиях и не попадают под условия льготной ипотеки. Об этом «Москве 24» рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Он уточнил, что изначально их считали более дешевым вариантом недвижимости по сравнению с квартирами, который при этом обладает всеми характеристиками последних. Однако, по словам эксперта, на самом деле это не так.

«Налоги для апартаментов побольше, чем для квартир. Коммунальные услуги дороже. Плюс многие ждали, что апартаменты когда-нибудь приравняют к жилью и будет вообще шикарное вложение. Купил дешево, а потом получил ту же самую квартиру. В итоге государство однозначно сказало, что апартаменты не будут приравниваться к жилым помещениям», — пояснил Барусков.

В октябре 2023 года замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил, что в российском законодательстве может появиться понятие «апартаменты», однако к жилью их точно не приравняют. По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы дать определение апартаментам как виду нежилых помещений, в которых фактически проживают люди.

Ранее сообщалось, что в Москве вырос спрос на один вид сделок с недвижимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами