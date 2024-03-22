В гильдии риелторов назвали самый проблемный тип недвижимости для продажи в Москве

Самым проблемным типом недвижимости для продажи в Москве являются апартаменты, потому что они продаются на общерыночных условиях и не попадают под условия льготной ипотеки. Об этом «Москве 24» рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Он уточнил, что изначально их считали более дешевым вариантом недвижимости по сравнению с квартирами, который при этом обладает всеми характеристиками последних. Однако, по словам эксперта, на самом деле это не так.

«Налоги для апартаментов побольше, чем для квартир. Коммунальные услуги дороже. Плюс многие ждали, что апартаменты когда-нибудь приравняют к жилью и будет вообще шикарное вложение. Купил дешево, а потом получил ту же самую квартиру. В итоге государство однозначно сказало, что апартаменты не будут приравниваться к жилым помещениям», — пояснил Барусков.

В октябре 2023 года замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил, что в российском законодательстве может появиться понятие «апартаменты», однако к жилью их точно не приравняют. По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы дать определение апартаментам как виду нежилых помещений, в которых фактически проживают люди.

Ранее сообщалось, что в Москве вырос спрос на один вид сделок с недвижимостью.