Стало известно, когда в России появится новая вакцина от аллергии на березовую пыльцу

Российская вакцина от одного из самых распространенных видов аллергии — реакции на березовую пыльцу может появиться в 2026 году, ее разработали в Институте иммунологии ФМБА. Об этом kp.ru рассказала замдиректора института, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, профессор Наталья Ильина.

По ее словам, препарат был создан на основе высоких современных технологий совместно с Венским университетом, он успешно прошел доклинические исследования.

«В ходе их проведения доказана эффективность и безопасность [препарата]. В октябре-ноябре этого года будут 1-я и 2-я фазы клинических исследований на людях. В 2025 году планируется регистрация вакцины. Если все пройдет благополучно, то в 2026 году вакцина поступит в гражданский оборот (станет доступна для применения широкому кругу пациентов. — Прим. ред.)», — сказала Ильина.

Эксперт уточнила, что новая вакцина может превзойти зарубежные аналоги. Предполагается, что она позволит избавиться от аллергии за три-пять инъекций вместо 30, которые требуется сделать сейчас.

Американский аллерголог и иммунолог Кара Вада до этого рассказала, что для облегчения симптомов аллергии на пыльцу растений нужно как можно чаще принимать душ и стараться держать окна закрытыми.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно справиться с весенней аллергией.