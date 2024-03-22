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При обстреле Белгорода погибла женщина, гулявшая со своими собаками

Гладков сообщил о гибели женщины при утреннем обстреле ВСУ Белгорода

Во время утреннего обстрела Белгорода, которые проводился военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибла местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Она в момент прилета гуляла с двумя собаками. Один из псов скончался, второй выжил — его забрала дочь погибшей, уточнил губернатор.

«Я приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины», — написал глава области.

По его словам, в результате обстрела пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома.

«Проводим оценку ущерба и сразу начнем восстановительные работы», — добавил Гладков.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.

Днем 21 марта министерство обороны России сообщало, что российские военные обнаружили беспилотник самолетного типа, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Утром того же дня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над регионом.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Киева. Российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

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