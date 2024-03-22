Первую скважину на руднике «Пионер» пробурили на 133 м, вторую — на 9 м

На руднике «Пионер» пробурена первая разведывательная скважина на глубину 133 метра из запланированных 262. Вторая скважина достигла 9 метров из запланированных 200. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Амурской области.

«Первая разведывательная скважина достигла глубины 133 метров из 262 запланированных, а вторая — 9 метров из 200. Начало всегда самое сложное. Специалисты готовятся к началу бурения третьей скважины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого ночью на место спасательной операции была доставлена подземная колонковая буровая установка, которую сразу же начали устанавливать для незамедлительного начала работ.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области 18 марта произошел обвал горных пород. По информации спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Позже президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер».

Ранее в Перу бандиты напали на шахту компании Poderosa.