Россиянам объяснили, как мошенники создают голосовые дипфейки

Инструменты для создания дипфейков доступны как платно, так и бесплатно. Сгенерировать дипфейк в формате аудио или видео можно на онлайн-платформе, компьютере или смартфоне. Об этом «Газете.Ru» рассказал Виталий Фомин, эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики».

«Существует немало сервисов, позволяющих синтезировать или искажать речь на основе голосовых отрезков. Технология базируется на нейросетях, обучение которых происходит очень динамично. Поскольку синтезаторы речи используются для разных целей, их нельзя запретить. Подобные инструменты доступны всем без исключения, для их применения не требуются специальные навыки, потому что сервисы практически все делают автоматически. Однако для изготовления высококачественного дипфейка, разумеется, все же необходимы знания в этой отрасли», — объяснил он.

По словам эксперта, для создания подделки необходимо получить образец голоса. Самый простой способ — взлом аккаунта в мессенджерах, где собеседники регулярно обмениваются голосовыми сообщениями. Украденные записи голоса помещают в сервис для создания дипфейков.

«Полностью подделать голос проблематично. Злоумышленники могут сделать это, если будут заинтересованы сгенерировать голос конкретного человека, но они должны обладать значительным арсеналом знаний. Различают синтезаторы, работающие в реальном времени: когда человек звонит, а его голос проходит через синтезирующее ядро, и синтезаторы, обрабатывающие речевые отрезки для дальнейшего использования. Во втором случае общаться по телефону через такой инструмент не получится — только с помощью голосовых сообщений», — рассказал специалист.

Кроме этого, что касается голосовых дипфейков, то этот инструмент — дополнительное средство для вызова доверия. Гораздо проще поверить собеседнику, если он не просто пишет текст, а присылает голосовое сообщение или даже звонит.

«Неподготовленный человек может легко поддаться такому приему. Нужно внимательно слушать, что и как говорит собеседник. При использовании дипфейков возможны неправильные ударения и паузы в речи, так как синтезирование занимает некоторое время. Встречаются проблемы с интонацией: она либо отсутствует, либо меняется в зависимости от контекста не так, как у живого человека», — предупредил он.

Следует обратить внимание и на то, с какого номера поступил звонок. Если он неизвестен, лучше перезвонить знакомому по проверенному номеру и поинтересоваться, действительно ли вы разговаривали именно с ним.

«Мошенники не говорят на отвлеченные темы. Они заинтересованы скорее приступить к получению выгоды, поэтому вопросы будут касаться финансовой помощи, платежных данных карты, перечисления средств. Мошенник не станет встречаться лично для передачи наличных — помимо голоса у него ничего нет. Злоумышленнику гораздо проще позвонить другому человеку, который окажется более отзывчив к его просьбам», — резюмировал Фомин.

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