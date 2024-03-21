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Пожилой россиянке удалили семикилограммовую опухоль, которую пациентка скрывала всю жизнь

В Кемерово хирурги удалили женщине врожденную опухоль весом семь килограмм

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В Кемерово врачи прооперировали женщину с опухолью весом более семи килограмм. Об этом сообщает Кузбасский клинический онкодиспансер.

По словам самой 70-летней пенсионерки, она родилась с темным выпуклым пятном на голове. Постепенно пятно превратилось в крупную опухоль, но пожилая россиянка все равно не обращалась к специалистам, так как боялась операции. Женщина пришла в больницу только после того, как ей стало физически сложно жить с новообразованием.

Опухоль оказалась доброкачественной. Во время двухчасовой операции хирурги извлекли новообразование, размер которого достиг 35 сантиметров. Кожный дефект после удаления врачи заместили кожей.

На данный момент жизни пенсионерки ничего не угрожает. Пациентка поблагодарила медиков и заявила, что теперь ей будет намного легче жить.

Ранее в Видном врачи удалили четырехлетнему мальчику жабры.

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