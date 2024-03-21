Россиянка упала с третьего этажа, спускаясь из окна по простыням

В Твери жительница многоэтажки упала с высоты третьего этажа, когда пыталась спуститься из окна по простыням. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Тверь».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Гусева, женщину, которая спускалась по связанным простыням из окна третьего этажа заметили очевидцы.

В какой-то момент она не удержалась и упала с высоты, соседи вызвали скорую помощь, пострадавшая госпитализирована с различными травмами. Предположительно, 45-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела асоциальный образ жизни.

Ранее во Владивостоке жителей многоэтажки напугал мужчина, спускавшийся по стене с 15 этажа.