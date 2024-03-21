В Подмосковье на мужчину обрушилась крыша гаража

В подмосковной Власихе на местного жителя обрушилась крыша гаража из-за скопившегося на ней снега. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в поселке Власиха, крыша гаража рухнула под тяжестью снега и придавила мужчину. Спасателей вызвали очевидцы, на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части, спасатели разобрали рухнувшую кровлю и расчистили снег.

Мужчину достали из-под обломков, погрузили на носилки и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший находился в сознании.

Ранее в Тульской области снежная глыба всмятку раздавила «шестерку» с водителем внутри.