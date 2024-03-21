В Кремле призвали пропагандировать многодетность

Многодетность должна стать модной в России, необходимо пропагандировать рождение детей. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Это должно стать модным», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, в настоящее время за Уралом проживает порядка 7 млн человек, что является низким показателем численности, добавил он.

«С нашей территорией нас должно становиться больше», — утверждает пресс-секретарь президента.

Он призвал к необходимости пропагандировать семейные ценности, рождение детей и многодетность.

«Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность», — заключил Песков.

По всем этим направлениям в настоящее время проводится поэтапная и результативная работа, добавил он.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать новой нормой в стране.

Ранее в России предложили создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетность.