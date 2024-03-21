Сосед похитил ребенка из-за долгов его отца и требовал выкуп

В Нью-Дели полицейские спасли похищенного семилетнего мальчика, ребенка украл сосед и требовал за него выкуп. Об этом сообщает The Times of India.

О похищении ребенка в полицию заявили родители, они сообщили, что их семилетнего сына похитил сосед, мужчина увез ребенка из Нью-Дели в город Буландшахр. На след похитителя удалось выйти после его звонка семье с требованием выкупа.

Полицейские отслеживали местонахождение преступника, им потребовалась пять дней, чтобы отыскать мальчика. Ребенка и мужчину нашли в храме в ста километрах от места похищения. Задержанный рассказал, что отец мальчика ранее был должен ему денег, поэтому он решил украсть у него сына и потребовать выкуп.

Ранее неизвестный пытался похитить ребенка, уговаривая пойти искать колобка.