На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в заявлении.

21 марта примерно в 15:13 мск сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

20 марта член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции в отношении всех людей и компаний, которые как-либо связаны со строительством, ремонтом и обслуживанием Крымского моста.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что размышления немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост призваны лишь пугать Россию, но на самом деле являются лишь фантазией.

Ранее в Крыму призвали предъявить федеральные иски к Украине из-за терактов.