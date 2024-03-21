Прошедшие выборы президента России назвали историческими

Прошедшие выборы стали историческими, показав невероятно высокие результаты явки избирателей на президентских выборах за всю историю Российской Федерации с 1991 года, отмечает политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

«Результат в 77,49% был достигнут благодаря нескольким факторам. Во-первых, это удобство избирательного процесса, который за последние годы стал максимально человекоориентированным. Здесь важную роль сыграло дистанционное электронное голосование через портал госуслуг, возможность легкой смены избирательного участка через систему «Мобильный избиратель», удобная система досрочного голосования и многодневный формат самих выборов», — рассказал Туманян.

Также политолог отметил, что россияне все больше хотят приобщаться к демократическим процессам и определять будущее своей страны.

«Мы можем отметить слаженную и кропотливую работу самой избирательной системы, избирательные комиссии различных уровней провели тщательную работу по информированию граждан о предстоящих выборах, очно обошли около 60 млн. домовладений, чтобы сообщить гражданам о выборах президента», — добавил Туманян.

По его словам, еще одним из факторов высокой явки стало повышение уровня доверия граждан к электоральным институтам.

«Избирательная система проделала серьезную работу по искоренению возможностей для фальсификаций, оперативно реагировала на малейшие нарушения, а институт наблюдения развился до небывалого уровня, причем, наблюдения не только внутреннего, но и международного», — сказал он.

Главным фактором высокой явки политолог назвал консолидацию граждан перед лицом внешней угрозы и попыток давления на Россию.

«Русский человек всегда отвечает в таких ситуациях патриотизмом. Это неоспоримый исторический факт. Патриотизмом наши граждане ответили и на прошедших выборах, проголосовав за образ будущего, предложенный Владимиром Путиным», — заключил Туманян.

Напомним, ранее в ЦИК РФ назвали показатель итоговой явки на выборах президента РФ. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, с учетом системы дистанционного электронного голосования в выборах президента приняли участие 77,49% граждан России.