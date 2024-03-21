Житель Калининграда раздробил пальцы циркулярной пилой

В Калининграде врачи больницы скорой медицинской помощи спасли пальцы пациенту, который повредил руку циркулярной пилой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Житель Калининграде поступил в медицинское учреждение 15 марта, мужчина получил серьезную травму. Работая с циркулярной пилой он повредил себе четыре пальца на руке, пациент находился в состоянии средней степени тяжести. Мужчину экстренно обследовали и незамедлительно взяли в операционную.

«Операция длилась в течение двух часов. В ходе хирургического вмешательства было проведено восстановление костных структур и сухожилий, чтобы в перспективе пальцы могли двигаться и сгибаться». — сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Спустя четверо суток после операции вернулась чувствительность пальцев, жителю Калининграде предстоит длительный курс реабилитации.

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