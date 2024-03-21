В Красноярском крае две колонии закрываются из-за отправки осужденных на СВО

Красноярский омбудсмен рассказал о закрытии в регионе двух исправительных колоний из-за отправки осужденных на СВО. Уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов заявил об этом на сессии краевого законодательного собрания, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам омбудсмена, несколько пенитенциарных учреждений в Красноярском крае будут ликвидированы в этом году. Причиной предстоящего закрытия исправительных колоний стало уменьшение числа лиц, находящихся в местах лишения свободы.

«Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске», — заявил Денисов, выступая с отчетом о своей работе в 2023 году.

Как уточняется, исправительная колония (ИК) №16, расположенная в поселке Громадск Уярского района, принимает мужчин, которые ранее уже отбывали наказание в виде лишения свободы. А в селе Арейском Емельяновского района, по данным ГУФСИН по Красноярскому краю, находится исправительная мужская ИК-7 для впервые осужденных. Их закрытие омбудсмен назвал нецелесообразным, так как «все вернется на круги своя, поскольку социальная структура общества не изменилась».

Ранее осужденный обманул сокамерника, который собирался на СВО, чтобы получить помилование.