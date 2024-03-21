Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл миллион рублей у знакомого и закопал деньги в огороде

В Томской области мужчина украл миллион рублей у приятеля и спрятал деньги на даче

Житель поселка Новый в Томской области подозревается в краже крупной суммы денег у знакомого, злоумышленник вскрыл его машину и похитил миллион рублей наличными. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратился житель поселка Новый, мужчина рассказал, что неизвестный разбил боковое стекло в его авто и похитил крупную сумму денег. Как установили полицейские, накануне потерпевший купил новую машину и показывал ее друзьям, в присутствии одного из них он положил в бардачок миллион рублей, закрыл авто и ушел домой.

Оперативники нашли подозреваемого в краже, ранее судимый 35-летний местный житель признался в содеянном, он сообщил, что деньги украл и закопал их около теплицы на своем участке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина позанималась йогой в три часа ночи на улице, а потом ограбила пекарню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами