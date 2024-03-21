Россиянин украл миллион рублей у знакомого и закопал деньги в огороде

Житель поселка Новый в Томской области подозревается в краже крупной суммы денег у знакомого, злоумышленник вскрыл его машину и похитил миллион рублей наличными. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратился житель поселка Новый, мужчина рассказал, что неизвестный разбил боковое стекло в его авто и похитил крупную сумму денег. Как установили полицейские, накануне потерпевший купил новую машину и показывал ее друзьям, в присутствии одного из них он положил в бардачок миллион рублей, закрыл авто и ушел домой.

Оперативники нашли подозреваемого в краже, ранее судимый 35-летний местный житель признался в содеянном, он сообщил, что деньги украл и закопал их около теплицы на своем участке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина позанималась йогой в три часа ночи на улице, а потом ограбила пекарню.