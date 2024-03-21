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В Челябинске один трамвай протаранил другой

В Челябинске столкнулись два трамвая

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Shutterstock/Happy_Nati

В Челябинске произошло ДТП с участием трамваев. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на проспекте победы. Одно из средств передвижения подъехало к перекрестку и остановилось из-за запрещающего сигнала светофора. Спустя минуту в трамвай врезался еще один.

«Из-за удара появилось облако коричневой пыли, трамваи откинуло друг от друга», – сообщается в публикации.

Пассажиры быстро эвакуировались из обоих салонов. Из-за аварии движение трамваев закрыли. Специалисты организовали движение на месте.

На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то из пассажиров или водителей. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти неизвестный с газовым баллончиком напал на подростка около трамвайной остановки.

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