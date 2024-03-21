В Екатеринбурге отменили штраф отцу ребенка со СМА Дмитрию Бахтину

Суд в Екатеринбурге отменил штраф в отношении Дмитрия Бахтина, отца страдающего от спинально-мышечной атрофии (СМА) Миши Бахтина, за несанкционированный одиночный пикет. Об этом говорится в сообщении Свердловского областного суда.

Постановлением Ленинского районного суда 15 февраля Бахтин был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Мужчина утром в четверг, 15 февраля, провел пикет у здания полномочного представительства президента в Уральском федеральном округе с требованием к российскому лидеру Владимиру Путину обеспечить сына дорогостоящим лекарством.

Адвокат Бахтина обжаловал постановление в Свердловском областном суде, который, рассмотрев материалы дела, прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

До этого Яна Бахтина объясняла «Газете.Ru», что они с мужем вновь вышли на пикет, чтобы в очередной раз сказать о том, что их ребенка не обеспечивают лекарством.

Ранее в России начали испытывать первое отечественное лекарство от СМА.