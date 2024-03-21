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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

20 марта член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции в отношении всех людей и компаний, которые как-либо связаны со строительством, ремонтом и обслуживанием Крымского моста.

Движение по Крымскому мосту также было перекрыто 18 марта. До этого движение по мосту было приостановлено 17 марта.

На прошлой неделе глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что присоединение Крыма к Российской Федерации сорвало планы США разместить в регионе корабли 6-го (Средиземноморского) флота военно-морских сил страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угрозы офицеров ФРГ взорвать Крымский мост — всего лишь фантазии.

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