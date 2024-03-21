Врач объяснил, что делать если кровь из носа пошла на улице

В случае, если на улице из носа пошла кровь, а под рукой нет ни салфетки, ни ватки, необходимо просто прижать крыло носа к ранке. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«И лучше идти в сторону медпункта, аптеки, где вам окажут помощь. Если кровотечение не останавливается в течение 15-20 минут или оно происходит часто, необходимо обратиться к врачу для дальнейшего обследования и лечения», — сказал Маневич.

Для остановки носового кровотечения в домашних условиях специалист посоветовал использовать вату и перекись водорода. Тампон нужно прижать крылом носа, надавив на него пальцем, и подержать 2-4 минуты, объяснил врач.

Он подчеркнул, что визит к врачу необходим, если носовое кровотечение не останавливается самостоятельно. По его словам, это может сигнализировать о протекании опасных процессов в организме, к примеру, о проблемах со свертываемостью крови.

Ранее врач предупредил об опасности ковыряния в носу.