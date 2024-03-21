Политолог оценила роль доверенных лиц Путина в его победе на выборах

Победа Владимира Путина на выборах — это не только личное достижение главы государства, а итог сплочения, консолидации общества вокруг национального лидера, результат исполнения президентом долга перед страной, гражданами, теми, кто считает Россию своей Родиной, а также следствие стараний доверенных лиц кандидата на пост президента. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

«Сегодня из сугубо демонстративного институт доверенных лиц кандидата на пост президента России трансформировался в настоящий институт народного представительства», — заявила политолог.

Виктория Карпова отметила, что в число доверенных лиц Владимира Путина вошли представители сферы образования, науки, культуры, благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других общественно политических сфер жизни нашей страны.

«Это практически все общественные группы — молодежь, представители старшего поколения, люди труда, бойцы специальной военной операции. Столь широкое представительство позволило собрать запросы и наказы граждан в абсолютно различных сферах», — констатировала она.

Эксперт подчеркнула, что доверенные лица кандидата на пост президента РФ активно работали в субъектах страны, доносили позицию россиян до кандидатов, некоторые из них достаточно ярко участвовали в дебатах.

«Развитие института доверенных лиц — это наследие прошедшей избирательной компании, вклад в развитие электоральной системы РФ», — считает политолог.

Она убеждена, что наказы и запросы граждан, собранные доверенные лицами, будут обработаны, обобщены и станут основой новых государственных решений.

Народность программы президента была во многом обеспечена трудом его доверенных лиц, полагает эксперт.

«Владимир Путин разделил победу на выборах со всей страной. Это победа для всей страны», — сказала политолог.

Карпова убеждена, что под руководством Владимира Путина Россия уверенно продолжит развиваться и идти к новым успехам и достижениям.

Напомним, 20 марта в Большом Кремлевском дворце состоялась встреча Владимира Путина с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента России. Президент поблагодарил их за участие в избирательной кампании.