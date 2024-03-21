В Москве и Петербурге падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет

Интерес москвичей к теме саморазвития в интернете снизился на 20% за 2023 год. Это показало исследование рекламного программатика компании Platforma, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики, проанализировав интерес жителей России к курсам и литературе по теме саморазвития в 2023 году, выяснили, что наибольший прирост увлекающихся личностным ростом показали Приволжский и Сибирский ФО. В целом, за 2023 год число россиян, увлекающихся самосовершенствованием, увеличилось на 2% относительно 2022.

В топ-5 регионов-лидеров по количеству интернет-пользователей, интересовавшихся темой личностного роста в 2023, вошли: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Краснодарский край, Пермь и Пермский край, Вологда и Вологодская область.

Несмотря на лидерство в рейтинге, в Москве интерес к саморазвитию в 2023 снижался, в то время как в регионах он рос. Число москвичей, увлекающихся темой личностного роста, снизилось на 20% относительно 2022 года, жителей Санкт-Петербурга — на 5%. В Краснодарском крае также сократилось количество пользователей, интересующихся саморазвитием — на 2%.

Для сравнения, в Челябинской области число пользователей, интересовавшихся саморазвитием в 2023 году, выросло на 32% по сравнению с 2022 годом. Регион стал лидером по динамике интереса к саморазвитию. Также в топ-5 по этому показателю вошли Челябинская (+32%), Свердловская (+18%), Вологодская (+4%), Архангельская (+4%) области и Пермский край (+3%).

Чаще темой самосовершенствования увлекаются пользователи с низким уровнем дохода — их доля относительно других категорий в 2023 году составила 56%, что на 2 п.п выше, чем в 2022. Реже саморазвитием в прошлом году интересовались россияне с высоким доходом (12%) — рост составил 1 п.п относительно 2022.

Мужчины и женщины примерно одинаково проявляли интерес к саморазвитию в 2023 году — 51% и 49% от общего числа интересующихся. Количество россиянок, увлекающихся личностным ростом, выросло, но лишь на 1 п.п относительно 2022. Доля мужчин, увлекающихся саморазвитием, снизилась на 1 п.п.

По данным на текущий год, основной возраст приверженцев личностного роста — 41-50 лет (32%) и их доля стабильна. Доля пользователей 31-40 лет (26%) увеличилась на 1 п.п. Реже всего интересовались саморазвитием россияне в возрасте 18-30 лет (7%) — доля таких пользователей снизилась на 1 п.п в 2023.

«Данные исследования указывают на корреляцию между уровнем дохода и стремлением к саморазвитию. Пользователи с низким доходом пытаются изменить в себе установки и сломать психологические барьеры, которые, как они, возможно, считают, мешают им зарабатывать больше. Пользователи с высоким доходом, напротив, меньше всего заинтересованы в саморазвитии – вероятно, связано это с недостатком времени», — прокомментировал руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

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