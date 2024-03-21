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МЧС раскрыло новые подробности спасения застрявших на руднике в Приамурье горняков

Сотрудники МЧС на «Пионере» пробурили скважину до горняков на глубину 53 метра

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Телеграм-канал Василий Орлов

Специалисты пробурили скважину глубиной 53 метра на руднике «Пионер» в Амурской области в рамках спасения 13 застрявших горняков. Об этом сообщила МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что специалисты засыпали грунтом места поступления горной массы. Горноспасатели вывезли еще 160 кубометров грунта. В МЧС добавили, что спасатели готовят пространство и материалы для построения бетонных водоупорных перемычек, а также бурят две разведочные скважины с поверхности в горные выработки.

На месте работают две буровые установки. Первая скважина ведет к предполагаемому месту с горняками, что поможет установить с ними связь. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты, который находится ближе. Она поможет более точно оценить обстановку внутри, объяснили в МЧС.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области 18 марта произошел обвал горных пород. По данным спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. В шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек — все они вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горно-капитальным работам. Связи с людьми под завалами пока нет.

Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике.

Ранее двух лыжниц госпитализировали после завала во время спринта на чемпионате России.

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