В Токио произошло сильное землетрясение

В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом пишет The Japan Times.

Сообщается, что метеорологи не ожидают цунами после землетрясения. Толчки произошли около 9:08 утра по местному времени (2:08 по мск) на юге префектуры Ибараки на глубине около 50 км. Колебания были ощутимы в префектурах Точики, Сайтама, Ибараки и Токио. При этом на АЭС «Токай-2» в Ибараки заявили об отсутствии аномалий после землетрясения.

До этого в Японии проверили АЭС «Фукусима-1» после недавнего землетрясения.

В марте 2011 года в результате цунами, вызванного землетрясением, на АЭС «Фукусима-1» произошла мощная радиационная авария. Были разрушены аварийные генераторы, обеспечивающие питание для охлаждения реакторов. Это привело к трем ядерным расплавлениям, взрывам водорода и массовому выбросу радиоактивных материалов. Объем составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в западной части Пакистана.