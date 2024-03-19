В Пакистане произошло землетрясение

В западной части Пакистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков расположился в 68 км к северо-западу от города Нушки в провинции Белуджистан. В городе проживает около 27,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Извержение произошло через минуту после того, как метеорологическая служба объявила о повышенной сейсмоактивности в районе вулкана в 20:22 по местному времени (23:22 мск). Как рассказал телеканалу представитель полиции, в момент начала извержения на геотермальном курорте «Голубая лагуна» находилось порядка 700 человек, при этом в городе Гриндавик людей «было очень мало».

Ранее в Японии рассказали о работе АЭС «Фукусима-1» после землетрясения.