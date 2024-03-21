На Сахалине паром с 63 людьми на борту врезался в льдину и треснул

Паром «Александр Деев» столкнулся с льдиной и получил повреждение с 63 людьми на борту. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Паром следовал по линии Сахалин — материк. На борту остаются 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Никто не пострадал, судно планируют эвакуировать в хабаровский порт Ванино.

В прокуратуре готовятся вынести оценку действиям экипажа и техническому состоянию судна.

До этого спасатели не смогли подойти к застрявшему в море танкеру «Остров Сахалин».

Судно «Остров Сахалин» под флагом Российской Федерации, принадлежащее компании «Наяда», оказалось заблокировано в ледовом поле в Охотском море неподалеку от японского острова Хоккайдо. Это привело к снижению скорости танкера, что может негативно повлиять на выполнение его коммерческих обязательств.

Ранее в Приморье спасли рыбаков с отколовшейся льдины.