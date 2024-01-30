Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему в Охотском море танкеру

Спасательное судно «Берингов пролив» не смогло подойти к застрявшему во льдах Охотского моря танкеру «Остров Сахалин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марка Корженко.

Чуть ранее стало известно, что спасательное судно прибыло к месту, где застрял в дрейфующих льдах танкер.

По словам Корженко, большая сплоченность льда препятствует плотному продвижению спасателей к танкеру для осуществления ледовой проводки. Капитан «Берингова пролива» старается плавать по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля.

Корженко, ссылаясь на судовладельца, добавил, что находящимся на борту судна людям ничего не угрожает, запасов провизии и топлива достаточно.

Судно «Остров Сахалин» под флагом Российской Федерации, принадлежащее компании «Наяда», оказалось заблокировано в ледовом поле в Охотском море неподалеку от японского острова Хоккайдо. Это привело к снижению скорости танкера, что может негативно повлиять на выполнение его коммерческих обязательств.

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