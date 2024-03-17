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Десятки рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Приморье

В Приморье спасли рыбаков с отколовшейся льдины

В Амурском заливе в районе поселка Тавричанка в Приморье более 40 рыбаков оказались в ловушке на отколовшейся от берега льдине. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сообщение о большой группе рыбаков, дрейфующей на льдине около поселка Тавричанка, поступило в экстренные службы утром 17 марта. К месту происшествия были направлены спасатели, содействие в эвакуации людей оказывали и неравнодушные граждане на лодках.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, медицинская помощь никому из рыбаков не понадобилась. Спасатели напоминают, что в регионе с 20 февраля выход на лед в Амурском и Уссурийском заливах запрещен.

Ранее в Финском заливе на отколовшейся льдине застряли 15 рыбаков.

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