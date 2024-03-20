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Окровавленная женщина пришла в отдел полиции в Бурятии

В Бурятии мужчина избил гостей кочергой

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В Курумканском районе Бурятии местный житель избил семейную пару кочергой. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии республики.

В селе Курумкан в отдел полиции пришла окровавленная женщина, она сообщила, что находилась вместе с мужем гостях у приятеля, который избил их кочергой. Сотрудники Росгвардии прибыли к дому, где гостили пострадавшие и обнаружили во дворе нетрезвого хозяина. От экипажа вдоль по улице в шоковом состоянии убегал избитый сельчанин.

Установлено, что супруги приехали в гости к своему обидчику, в ходе застолья между ними возник конфликт, перешедший в драку, хозяин металлической кочергой принялся наносить удары своим гостям. Женщина сумела убежать и сообщить в полицию, а ее муж еще какое-то время отбивался от нападавшего.

Пострадавшие госпитализированы, подозреваемый в избиении доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин приревновал сожительницу и избил гостя поленом.

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