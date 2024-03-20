Мосгорсуд оставил Удальцова в СИЗО

Мосгорсуд оставил обвиняемого в оправдании терроризма координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в следственном изоляторе. Об этом сообщает «Интерфакс».

11 января в квартиру к Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Поводом послужил пост в его Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Удальцову может грозить до семи лет лишения свободы. Удальцов свою вину не признает. 14 февраля суд продлил Удальцову меру пресечения до 15 мая.

Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский сообщал, что защита обвиняемого в оправдании терроризма координатора «Левого фронта» подала апелляцию на решение суда продлить арест подсудимому. По словам Аграновского, защита считает решение о продлении ареста необоснованным и незаконным и требует его отмены.

9 февраля Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

Ранее адвокат Удальцова рассказал «Газете.Ru» о его содержании в СИЗО.